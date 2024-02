Europee | Schlein | ' con noi a Roma Sanchez e Scholz | destra porta nemici Italia' **

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 feb. (Adnkronos) - "E' un grande onore ospitare il congresso del Pse qui a. E' una tappa significativa verso il percorso di giugno. Mentre altri hannoto indell', quelle forze politiche che in Ue girano con il cartello 'non un euro all''. Noi portiamo i leader dei paesi fondatori dell'Unione che con il Pd si sono battuti per il Next Generation Ue. Facciamo uscire il Paese dall'isolamento cui Meloni e Salvini lo costringono con i loro alleati nazionalisti". Così Ellyin Direzione Pd. "Per questo sarà un passaggio così imnte ospitare qui, Costa".

Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Candidature europee, Schlein convoca la direzione del Pd AGI - Agenzia Italia

Verso le Europee, cosa farà Elly Schlein: i dubbi della segretaria Pd sulla candidatura Sky Tg24

Le europee che rischiano di spaccare la destra: la vera sfida per Meloni, Salvini e Tajani è quella interna alla maggioranza: La vera sfida delle europee è interna alla maggioranza: Meloni deve decidere se candidarsi mentre Salvini e Tajani si fanno la guerra.

Ungheria: Schlein, 'governo non ha mosso un dito, Salis va riportata in Italia': Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La destra non ha mosso un dito per mesi" per Ilaria Salis. "Forse per l'imbarazzo dell'amicizia con Putin. Noi dobbiamo continuare a insistere perché Ilaria Salis torni in ...

Europee e amministrative di giugno, ecco i primi candidati. In Fvg verso il duello Meloni-Schlein: PORDENONE/UDINE - Mancano ancora due mesi abbondanti prima di consegnare le liste per le europee di giugno, ma lo scheletro delle candidature si sta delineando praticamente in tutti i partiti.