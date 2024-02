Estesa l’indagine sulla morte di Alexey Navalny la portavoce | “Prendono tempo e non lo nascondono”

Una famiglia estesa (o famiglia allargata) consiste di un gruppo più grande di più di una generazione di persone tra loro imparentate.

Navalny: negato l’accesso alla salma, estesa l’indagine sulla morte In Terris

Credito, Nuova Sabatini estesa agli aumenti di capitale delle Pmi - 24+ 24+

Mazzarri: "Ma davvero mi esonerano". Il mister incredulo a amareggiato: L'attuale CT della Slovacchia avrebbe già dato l'okay al doppio incarico e con De Laurentiis che ha ottenuto anche il via libera della Federcalcio slovacca. Il tecnico di San Vincenzo è molto ...

Le autorità russe hanno negato l’accesso alla salma di Navalny per il terzo giorno consecutivo: La madre e i legali del dissidente russo hanno provato a entrare nell'obitorio di Salekhard, dove si troverebbe il corpo, ma sono stati respinti dai dipendenti. Il comitato investigativo ha riferito c ...

Test e vaccinazioni anti-HPV gratuite per le 25enni di Ancona: Dal 2020 la Regione Marche ha esteso l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti HPV alle ragazze di 25 anni non vaccinate in precedenza, in occasione della prima chiamata per lo screening del ...