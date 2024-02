Esonero Mazzarri prima di Napoli-Barcellona? Esposito | “ADL farà ridere l’Italia ed il mondo calcistico”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il presidente De Laurentiis valuta il cambio in panchinadella sfida di Champions League tra. La possibilità di un improvviso cambio in panchina sta agitando l’ambienteitaliano, con il presidente del, Aurelio De Laurentiis, che starebbe valutando l’di Walterin vista della sfida cruciale contro ilper gli Ottavi di finale di Champions League. Secondo fonti vicine al club, De Laurentiis avrebbe già contattato Francesco Calzona come possibile sostituto di. La mossa rappresenterebbe un cambio radicale a sole 48 ore dall’inizio dell’importante partita di mercoledì sera. Il noto giornalista campano Paoloha espresso forti perplessità ...