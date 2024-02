Esonero Mazzarri | la partita decisiva del Napoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’avventura di Waltersulla panchina delè durata tre mesi. 17 partite per dirsi addio. Il presidente De Laurentiis...

Mazzarri vicino al l’esonero dal Napoli , al suo posto Calzona : nello staff il preparatore Sinatti , ma non Hamsik. CALCIO Napoli – La ... ()

UFFICIALE - Mazzarri è stato esonerato dal Napoli. Ecco il successore: Esonero Mazzarri, adesso è ufficiale: il tecnico ex Inter non allenerà più i partenopei. Deciso il sostituto in casa azzurra Ora le voci sono diventate realtà Napoli: dopo Garcia, anche Walter ...

Napoli, Mazzarri verso l'esonero, Calzona (doppio incarico) con Hamsik pronti: Napoli, Mazzarri verso l'esonero, Calzona con Hamsik pronti Walter Mazzarri ai titoli di coda come tecnico del Napoli . Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha deciso per il secondo cambio in ...

SKY - Mazzarri esonerato: non guiderà l'allenamento pre - Barcellona: Domani Mazzarri non guiderà l'allenamento del Napoli . Il tcnico è stato infatti esonerato. Lo annuncia SkySport . Esonerato Mazzarri, in arrivo Calzona La decisione inderogabile è stata presa dalla società ed è stata comunicata al tecnico . Nel frattempo l'accordo con Calzona è praticamente raggiunto e potrebbe arrivare l'...