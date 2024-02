Esonero Mazzarri | la decisione del Napoli sul ritorno di Hamsik

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Marekritornerà al? Ecco lasulla sua possibile presenza all’interno dello staff tecnico di Francesco Calzona Secondo quanto riportato da Sky Sport, subito dopo l’di Walterin casa, c’è stata inizialmente qualche possibilità della presenza di Mareknello staff tecnico di Francesco Calzona. Tuttavia c’è stata una vera e propria fumata nera tra l’ex capitano azzurro e la società partenopea, e nel frattempo ADL sta limando gli ultimi dettagli per l’arrivo di Calzona.

