Esonero in Serie A | firma subito Fabio Grosso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è pronto a ricominciaredallaA dopo l’dal Lione di qualche settimana fa:dopo l’. L’allenatore rivelazione della passata stagione diB a inizio anno ha deciso sorprendentemente di lasciare il Frosinone con cui aveva raggiunto una storica promozione inA. Non se la sentiva di gestire il gruppo ciociaro anche nel massimo campionato e voleva provare nuove esperienze che, invece, non si sono presetnate da inizio stagione. Dopo molti mesi di stop, poiè stato chiamato ad allenare il Lione per risollevare le sorti del club in cui aveva anche militato da calciatore. Conosceva benissimo l’ambiente e l’esigenza ...