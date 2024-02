Esonero Dionisi | finiti gli alibi | con l’Empoli ultima spiaggia?

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alessioa rischio: la sfida del Sassuolo controdecisiva per il futuro del tecnico neroverde? Il Sassuolo potrebbe esonerare Alessio? La squadra neroverde occupa la terzposizione di classifica, ha perso contro l’Atalanta e nelle ultime cinque partite ha raccolto appena un punto. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza starebbe valutando l’addio del tecnico. Controdi Nicola – in striscia positiva di risultati utili – potrebbe essere l’per: in caso di sconfitta ci sarebbe già pronto Fabio Grosso a prendere il suo posto.

Le parole di Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. I dettagli Alessio Dionisi ha parlato in ... (calcionews24)

Una Serie A sull'orlo di una crisi di nervi: ...d'atto che Walter Mazzarri non può riportare il Napoli ai suoi livelli (di qui l'imminente esonero, ... mentre ad Alessio Dionisi ormai vengono concessi i sette giorni per cercare di non far sprofondare ...

Sassuolo, Dionisi: "La prestazione non basta più, l'esonero": Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in vista della sfida di Serie A contro l'Atalanta. I dettagli Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta - Sassuolo. ...

Modalità on, cura dei dettagli, squadra double - face: 4 - 5 vittorie per la salvezza: La sconfitta dei granata costa la panchina a Pippo Inzaghi che dopo l'esonero di Bologna nella ... Il Sassuolo rimane a - 1 dalla zona retrocessione, Dionisi sempre sulla graticola ma la Società ...