Esonero Allegri | Zazzaroni svela | «Ho parlato con Giuntoli e…»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ivanhadel futuro della panchina della Juve e di un possibile arrivo del tecnico del Bologna Thiago Motta Ivan, dagli studi Mediaset, hadel futuro di Massimilianoe del possibile arrivo alla Juve Thiago Motta con il prontodel tecnico bianconero– «Per quello che so io non ci sono novità. Ha ancora un anno e non l’hanno ancora chiamato. Hocon, mi ha smentito categoricamente telefonate con Thiago Motta, ache se altri dicono che c’è stata. Chiaro che i risultati possono portare cambiamenti, ma c’è ancora un anno a 7 milioni di ingaggio. Poi bisogna capire se hanno fiducia o no, come finirà. Manon l’hanno mai chiamato».