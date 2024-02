ESCLUSIVA – Matteo Zurloni | “Olimpiadi occasione per crescere | a Parigi vorrei incontrare Jacobs”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Voglio sfruttare ledi2024 come esperienza di crescita, comunque essa vada“. Questo è l’obiettivo di, atleta della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e del gruppo sportivo Fiamme Oro, che si appresta a vivere la sua prima esperienza a cinque cerchi., raggiunto telefonicamente inda Sportface.it, spiega di essere ambizioso ma allo stesso tempo di non dare nulla per scontato: “Non sono scaramantico, però non ho un vero e proprio obiettivo. Sono consapevole di quella che è la sfida: arriverò e in base alle condizioni del mio corpo quel giorno, farò del mio meglio. Solo questo. Ovviamente si punta al massimo perché se non si punta a quello, non puoi essere pronto per riceverlo poi“., cresciuto a Cassano ...