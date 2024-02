Ennesima sconfitta La Bagnolese resiste solo 15 minuti sul campo del Faro

(Di lunedì 19 febbraio 2024)COOP 3COOP: Gandolfi, Borgognoni (39’st Carboni), Bisoli, D’Isanti (25’st Vitali), Farini, Lenzi, Nicolò Masinara, Satalino, Manieri (35’st Ismajli), Garni, Bazzani (16’st Haber Castro). A disp.: Francesco Masinara, Landi, Fabbri, Vighi, Nardi. All.: Evangelisti: Giaroli, Davide Calabretti (39’st Lecce), Daniele Calabretti, Ongunleye, Baldini, Piras, Corbelli, Coscelli (10’st Posponi), Scalea (1’st Fiorentino), Martinez, Napoli. A disp.: Scardovelli, Denti, Ganassi, Curti, Fino, Curcio. All.: Brandolini. Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia Reti: Manieri al 9’pt, Garni al 13’pt, Satalino al 15’pt. Note: ammoniti Bazzani, Fiorentino, Davide Calabretti e Baldini. È durata soltanto un quarto d’ora la trasferta dellasuldel ...

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro il Torino: “Abbiamo avuto delle occasioni per ... (sportface)

Francesco Vicari (Roma, 3 agosto 1994) è un calciatore italiano, difensore del Bari.

ENNESIMA SCONFITTA PER GLI ANTICACCIA: NESSUN OBBLIGO DI VINCA PER I CALENDARI VENATORI - FIDC ... Federcaccia

Alessandria, adesso rischia Banchini dopo l'ennesima sconfitta Tutto C

Alessandria Calcio, sconfitta esterna in dieci contro l’Atalanta U23: CARAVAGGIO – Nel giorno del suo 112° compleanno, l’Alessandria Calcio consegna agli archivi l’ennesima sconfitta esterna nel suo campionato di Serie C, un 2-0 incassato in inferiorità numerica (per ...

Atalanta-Sassuolo 3-0, è notte fonda: Ormai è caduta libera per il Sassuolo, nella giornata di ieri è arrivata l'ennesima sconfitta, questa volta in casa dell'Atalanta. 3-0 ...

Sinner: «La vittoria di oggi significa che ho imparato dalla sconfitta dell’anno scorso»: Dopo la vittoria di oggi all'ATP 500 di Rotterdam Sinner è diventato il numero 3 al mondo ed ha parlato ai microfoni di Sky Sport ...