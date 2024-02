Empoli | Corsi risponde a Pradè | “Rigore limpido | qualcuno prima di parlare pensi”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A seguito del pareggio tra Fiorentina ed, il direttore sportivo dei viola Danieleha commentato il calcio diche ha portato i padroni di casa a pareggiare il match. Il dirigente ha parlato di ‘rigorino’. Non è tardata la risposta dell’, con Fabrizioche ai microfoni di Lady Radio dichiara: ” Il risultato è più che giusto e ilera limpidissimo. Ho sentito qualche battuta infelice ma c’è un danno procurato.dia quali vantaggi portano certe dichiarazioni. Ricordo pure un mancato cartellino giallo a Biraghi nel primo tempo. Il pareggio ci soddisfa, abbiamo giocato contro una squadra più forte. Commisso? Io quando subisco delle critiche vado al bar e parlo ...

Fabrizio Corsi , presidente dell’ Empoli , ha parlato in vista della prossima sfida di Serie A in cui i toscani affronteranno la Fiorentina Fabrizio ... (calcionews24)

2024-02-19 14:51:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il presidente dell’ Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai ... (justcalcio)

Il presidente dell' Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Lady Radio il giorno dopo il pareggio fra Empoli e Fiorentina. In particolare,... (calciomercato)

Agricoltura, 29 bandi per un totale di 245 milioni: approvato il cronoprogramma 2024: ...l'arte entra in ludoteca 22 Novembre 2023 Italia - San Marino mercoledì alle 21.30 a Empoli 29 ... Sogno e illusione: la mostra Onirica arriva a Firenze 19 Febbraio 2024 Arezzo, terzo ciclo di corsi di ...

Empoli - Fiorentina, botta e risposta tra Corsi e Pradè per il rigore concesso agli azzurri: Corsi è sceso sul terreno di gioco per chiedere spiegazioni a Pairetto su alcune decisioni ...Luperto per proteste quando da capitano stava solamente chiedendo lumi sul fallo fischiato contro l'Empoli, ...

Empoli - Fiorentina, Corsi furioso con Pairetto: cosa è successo: Empoli e Fiorentina sono andate al riposo sul risultato di 1 - 0 in favore della Viola. La direzione ...dell'arbitro Pairetto di Nichelino non ha evidentemente soddisfatto il presidente Fabrizio Corsi ...