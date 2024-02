Emergenza smaltimento rifiuti verdi | necessità di centri specifici nelle vallate | l’appello di Confartigianato Imprese del Verde

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’allarme del Presidente didelSaimo Iebba “Non possiamo contare solo sull’aiuto di AISA” “Ci impongono di smaltire idella manutenzione delindi, ma questi scarseggiano o addirittura non ci sono”. La denuncia di Saimo Iebba, presidente delledeldiArezzo è rivolta a tutte quelle istituzioni che fino ad oggi non hanno trovato soluzione ad un problema che giorno dopo giorno sta diventando sempre più difficile da affrontare per le numerosedel territorio. “Il mio vuole essere un appello a tutti coloro che possono aiutarci a trovare una soluzione”, ...

Ma davvero alla Vigilia di Natale non c’era nessuno a sorvegliare il prezioso TMB1 di Malagrotta , cioè il principale impianto per lo smaltimento dei ... (lanotiziagiornale)

Il caldo risveglia il granchio blu, niente vongole dal Polesine: ...attraverso un'azione massiccia di raccolta e smaltimento e in contemporanea avviare uno studio che ci consenta di raccogliere informazioni utili a disegnare scenari di gestione per questa emergenza". ...

Granchio blu, da oggi si può presentare domanda per gli aiuti: ecco come fare: "Le domande presentate per ottenere contributi previsti per la cattura e lo smaltimento sono state ... Trasformare emergenza in opportunità Il ministro fa sapere che "già in queste ore gli uffici del ...