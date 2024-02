(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si spacca il fronte dia San Possidonio. E per la consultazione dell’8 e 9 giugno ci saranno intresindaci ed altrettante liste. A fronteggiarsi saranno Carlo Casari, attuale sindaco di, Veronica Morselli (in foto), dipendente della cooperativa che gestisce la Biblioteca comunale, ed il libero professionista Donato Bergamini per il centrodestra. Dopo una serie di avvisaglie che da tempo vedevano il Pd sempre più defilato e critico verso l’attuale maggioranza diche sostiene il sindaco Casari, adesso pare ormai definitivamente consumato lo strappo. Da una parte Casari, col vice sindaco Giulio Fregni e le assessore Roberta Bulgarelli ed Elisa Spaggiari e la maggioranza dei consiglieri comunali, che si riproporranno ai concittadini per la una ...

Non c?è dubbio che « Putin non avrà rivali alle prossime elezioni » come dichiarava il portavoce del Cremlino Peskov a fine ottobre. Eppure, con ... (ilmessaggero)

Ormai fuori controllo, Bibi il macellaio ha gettato la maschera senza farsi problema alcuno. In barba agli accordi internazionali per un immediato ... (ilgiornaleditalia)

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2024 si terranno il 5 novembre e saranno le 60e elezioni presidenziali della storia degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha annunciato il 25 aprile 2023 la ricandidatura per un secondo mandato assieme alla vice Kamala Harris. Il predecessore repubblicano Donald Trump ha invece ufficializzato la sua ricandidatura per un secondo mandato non consecutivo il 15 novembre 2022. Il vincitore delle elezioni presterà giuramento al Campidoglio di Washington il 20 gennaio 2025.

Elezioni, tre candidati in corsa. Ma il centrosinistra si 'spacca' il Resto del Carlino

Coni, nuove regole per le elezioni delle federazioni: sì ai tre mandati, ma più competizione tra i candidati Il Fatto Quotidiano

Elezioni, tre candidati in corsa. Ma il centrosinistra si ’spacca’: Si spacca il fronte di centrosinistra a San Possidonio. E per la consultazione dell’8 e 9 giugno ci saranno in corsa tre candidati sindaci ed altrettante liste. A fronteggiarsi saranno Carlo Casari, a ...

Verso una sfida a tre Faedda in corsa per la riconferma: Alle amministrative di giugno potrebbero essere tre le liste in competizione. Le voci in un paese come Galliavola dove a votare saranno 140 cittadini, si rincorrono. Si prospettano, salvo smentite, tr ...

Due candidati senza partito: Olmo e Catricalà: La città andrà alle urne l'8 e il 9 giugno per scegliere il sindaco e il Consiglio comunale, ma quando mancano meno di tre mesi al termine per la presentazione ... Pd candidato al Consiglio ...