Elezioni regionali in Basilicata | si voterà domenica 21 e lunedì 22 aprile

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il voto inè in programma per21 e22. Ad annunciarlo il presidente della giunta lucana, Vito Bardi, che ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, sentito il presidente del Consiglio regionale. La, guidata dal centrodestra, torna quindi in primavere al voto per le. Sarà un test elettorale significativo per misurare il gradimento dei lucani nei confronti non solo del Governo Bardi ma anche del Governo nazionale di Giorgia Meloni.

L'Aquila - Sabato, a mezzogiorno, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature in vista delle Elezioni Regionali del prossimo 10 ... (abruzzo24ore.tv)

di Ilaria Muggianu Scano La campagna elettorale per le regionali sarde non tira il fiato neppure durante il Festival di Sanremo più regionalista di ... (ilfattoquotidiano)

Chi vorresti come presidente tra Marsilio e D'Amico In diretta i risultati del sondaggio di BiDiMedia: Sarà svelato nel corso di una diretta Youtube il risultato del sondaggio condotto da BiDiMedia sulle intenzioni di voto a 3 settimane dalle elezioni regionali abruzzesi. La rilevazione sulle imminenti regionali in Abruzzo verrà dunque svelato in diretta social. Il risultato del sondaggio sarà anche occasione per commentare e approfondire ...

Maurizio Lupi in città per presentare i candidati alle regionali di Noi Moderati: ... Maurizio Lupi, sarà nella sala conferenze del ristorante Regina Elena, in viale Regina Elena a Pescara per presentare la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali abruzzesi. Verranno ...

Zaia terzo mandato, la Lega non molla. No di FdI e FI e nel Cdx è il caos: Europee, tutti i no dei big a Salvini In teoria la votazione è prevista per giovedì o venerdì, ma potrebbe slittare alla settimana prossima (dopo le elezioni regionali in Sardegna che sono uno snodo ...