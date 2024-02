Elezioni comunali 2024 | Lega e Forza Italia insieme a Busto Garolfo | il candidato sindaco è Mario Binaghi

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Milano) 19 febbraio- Presentato il nuovodiche correranno unite alle prossime amministrative. Lo strappo con Fratelli d'è stato netto e per leil centrodestra si spacca. In un nota firmata dai coordinatori cittadini Osvaldo Rubagotti () e Ilaria Cova (), si legge. “Con grande entusiasmo le segreterie provinciali e cittadine diannunciano la candidatura adidell’Avvocato Marco. Un nuovo ...

Carpi in declino, lo ammettono anche i candidati alle Primarie Pd: ... sorti a tutela dei residenti e per incalzare gli amministratori comunali ad avere maggiore ... seppure a denti stretti, i due candidati del Pd alla poltrona di primo cittadino alle elezioni di giugno: ...

Univpm: focus su cyber security, cyber risk and data protection: ... spazio e mobilità innovativa L'analisi I - COM Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene ...Fondi Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese Servizi comunali ...

Il Consiglio Comunale chiude con boom di attività e partecipazione, ma il Presidente Poggi 'riprende' la giunta: 'Poteva essere più presente'...: ...bloccherà di fatto la discussione su temi di indirizzo politico per proseguire fino alle elezioni ... La presenza dei consiglieri comunali Molto alta la partecipazione dei consiglieri comunali con una ...