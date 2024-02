Einstein e la bomba | la recensione | lo scienziato che cambiò il mondo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il film:e la, 2024. Regia: Anthony Philipson. Cast: Aidan McArdle. Genere: Drammatico, storico, documentario. Durata: 76 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix in lingua originale. Trama:è costretto a lasciare la Germania a causa dell’odio antisemita di Hitler: si rifugerà prima in Inghilterra e poi negli USA. Le sue teorie faranno da base per gli studi sullaatomica e questo peserà moltissimo sulla sua coscienza… I documentari nel senso più classico del termine sembrano quasi passati di moda, almeno su Netflix. Negli ultimi prodotti di stampo documentaristico arrivati sulla piattaforma, sono le ricostruzioni storiche – ossia quella parti in cui attori e attrici interpretano personaggi realmente esistiti -a occupare la maggior parte della narrazione, dedicando ...

