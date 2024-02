Effetto «tana del coniglio» | cos’è il meccanismo per tenere i ragazzi incollati allo smartphone che l’Ue contesta a TikTok

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Commissione europea ha aperto un’indagine super «sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori». Ad annunciarlo è oggi il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, tra i principali promotori del Digital Services Act (Dsa), il pacchetto di regole europee entrato in vigore lo scorso anno per limitare i contenuti illegali online e la disinformazione. Il procedimento aperto dalla Commissione europea ha l’obiettivo di valutare seabbia violato alcune norme del Dsa, in particolare sulla tutela dei minori, la trasparenza della pubblicità, l’accesso ai dati per i ricercatori e il rischio di dipendenza creato dal design dell’applicazione. Nei mesi scorsi, la piattaforma social cinese ha inviato un rapporto di valutazione dei rischi e ha risposto ad alcune richieste di informazioni formali avanzate dalla ...