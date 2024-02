Inquinamento e prevenzione polmoni: aumenta l'asma in città, i consigli della pneumologa - iODonna: ... che non si limitino al solo trattamento dei sintomi'. Getty Images 6 consigli della pneumologa ... Ecco i suggerimenti della Dottoressa Paola Scarano, Assistente Medico in Pneumologia dell'IRCCS ...

Alzheimer, le prime linee guida europee su come riconoscerlo parlano genovese: ... internazionali e ben documentate ma soprattutto centrate sulla presentazione clinica dei sintomi, ... Ecco perché serviva costruire raccomandazioni basate principalmente 'sul sintomo' e non sulla ...

Ecco sintomi chiave Long Covid pediatrico, la lista in uno studio internazionale: Nel lavoro il team internazionale indica anche attraverso quali strumenti misurare questi sintomi chiave. Lo studio, spiegano gli autori, è frutto di uno sforzo di armonizzazione globale per ...