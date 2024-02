Ecco il vero obiettivo dei viaggi di Zelensky in Europa | il leader ucraino messo alle strette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Volodymyrè stato protagonista di numerosiinnel corso dell’ultimo periodo. A Monaco ha ribadito la necessità di ricevere un ulteriore sostegno.perchè Cosa si nasconde dietro i recentiindi Volodymyr? Ilha intensificato gli incontri istituzionali, ribadendo la necessità di aiutare l’Ucraina in un momento molto delicato per la guerra.è stato prima a Parigi, poi a Berlino, infine a Monaco, riaffacciandosi alla Conferenza sulla Sicurezza, dopo le tormentate settimane che precedettero l’inizio della guerra in Ucraina. “Non chiedete – ha dichiarato – all’Ucraina quando finirà la guerra. Chiedete a voi stessi perché Putin è in grado di ...