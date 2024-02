Eccellenza La ventiduesima giornata in pillole

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Civitanovese ‘frena’, il Montefano supera il K Sport Montecchio Gallo e accorcia a -2. Tornano a vincere Chiesanuova e Maceratese Vallesina, 19 febbraio 2024 – Se n’è andata insieme alla domenica del 18 febbraio la settimadi ritorno del campionato di. Per la decima settimana consecutiva, a guardare tutti dall’alto rimane la Civitanovese. Il che permesso dal pareggio a reti bianche nel big match del turno passato contro il Montegranaro. Una piccola ‘‘frenata’’. Poniamo le virgolette, vista la caratura dei veregrensi che hanno rappresentato proprio l’ultima capolista di questo campionato prima dell’egemonia Civitanovese fin qui perdurante, stanziati al momento a 34 punti. Eppure, qualcuno ha ovviamente approfittato dello stop rossoblù. Non il K Sport Montecchio Gallo, ma il Montefano. Grazie al terzo clean sheet consecutivo utile ...

