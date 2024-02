Eccellenza 2 Il Castelfranco ritrova il sorriso | Formigine spreca

(Di lunedì 19 febbraio 2024) la pieve 2 colorno 3 LA PIEVE N.: Ortensi, Lo Bello, Pederzani (69’ Belfakir), Erihioui, Bellentani, Canalini, Quitadamo, Cehu (16’ Cheli), Bojardi, Margotta (86’ Rizzi), Diallo (66’ Boriani). A disp.: Fiorito, Barbati, Lupusor, Rizzo, Bevini. All. Chezzi COLORNO: Monteverdi, Toma (71’ Bisagni), Denti, Pessagno, Setti, Bersanelli, Pelagatti (61’ Lo Re), Mariniello (75’ Castagnetti), Delporto (46’ Piscicelli), Della Valle (54’ Galuppo), Carrasco. A disp.: Cattabiani, Manghi, Lorenzani, Orminedelli. All. Galli Arbitro: Milandri di Cesena Reti: 2’ (rig.) e 43’ (rig.) Delporto, 55’ Carrasco, 78’ (rig.) Cheli, 95’ Boriani Note: espulso al 56’ mister Chezzi e al 72’ Denti, ammoniti Pessagno, Margotta, Piscicelli, Erihioui, Galuppo, Rizzi La Pieve cade in casa. Al 2’ Delporto trasforma il rigore. Al 43’ sempre Delporto su rigore (mani in area) fa 2-0. Al 55’ tris di Carrasco in ...

Castelfranco Emilia (Castèl nel dialetto bolognese rustico occidentale locale, Castelfrànc in dialetto bolognese e in dialetto modenese, Forum Gallorum e Castrum Francum in latino) è un comune italiano di 33 290 abitanti della provincia di Modena in Emilia-Romagna. Fa parte dell'Unione del Sorbara.

Dilettanti - Eccellenza - Gol di Giordano: il Castelfranco risorge Parlando di Sport

FOCUS Eccellenza: Fidentina a valanga, Colorno di rigore. Apolloni ko alla prima col Salso Sport Parma

Eccellenza. Pietra Ligure vs Cairese LIVE: i biancocelesti per sognare, i gialloblù per puntare alla Serie D: Match da vertigini, si incrociano le due savonesi "eccellenti": la corazzata di Boschetto e l'orchestra di Cocco. Si parte alle 15 ...

Calcio: San Felice a Castellarano, il Cavezzo ospita la capolista Bibbiano. La Pieve cerca riscatto contro il Colorno: di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend, per la ventiquattresima giornata di campionato, le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione. Di seguito, ...

Assistenza domiciliare per anziani, Veneto in vetta alle classifiche: «Quelli che mettono il Veneto al top per assistenza domiciliare di anziani autosufficienti e malati di tumore, sono dati che riconoscono certamente una programmazione efficace ma soprattutto premiano ...