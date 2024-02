Eccellenza 1 Il Terre riapre il campionato La Cittadella va ko a Rolo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) brescello 0di caselli 2 BRESCELLO P.: Aimi, Zaccariello, Gianferrari, Sarzi Maddidini, Marmiroli, Galeotti, Manghi (85’ Tagliapietra), Notari (72’ Rossi), Ennamli, Truffelli (85’ Mastrangelo), Rodriguez (61’ Caffarra). A disp. Caccialupi, Carra, Paglia, Cocconi, Bernasconi. All. Fontana.DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Ben Driss (66’ Cornia), Carta, Dembacaj, Hajbi, Sakaj (61’ Bruno), Pampaloni (81’ Saccani), Esposito L., Iori (72’ Stanco), Scarlata (72’ Hoxha). A disp. Venturelli, Ferrari, Esposito E., Malo. All. Domizzi. Arbitro: Bogo di Oristano Reti: 31’ Carta, 46’ Scarlata Note: ammoniti Notari, Rodriguez, Marmiroli, Bruno e Cornia Con la terza vittoria di fila (quarta con la Coppa) ildi Castelli rosicchia 3 punti alla capolistae sale a -4 dalla vetta. Già al 3’ Ennamli ...

Scatta oggi l’avventura del Terre di Castelli nel tabellone nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, che regala un posto in Serie D alla ... (sport.quotidiano)

L'Eccellenza 2023-2024 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2023-2024 ed il primo a livello regionale.

Dilettanti - Eccellenza - Il Terre sbanca Brescello e si porta a -4 dalla vetta Parlando di Sport

CALCIO ECCELLENZA: LA BRESCELLO PICCARDO CADE CON IL TERRE DI CASTELLI CHE AVVICINA LA ... Solo Dilettanti

Coppa d’Eccellenza. Il ’solito’ Malo trova la via del gol. Il Terre vince in casa del Terranuova: Il Terre di Castelli vince 1-0 contro il Terranuova Bracciolini nella Coppa Italia d'Eccellenza grazie a un gol di Malo. Il ritorno si giocherà il 28 sul campo di casa.

Terranuova, un Malo fatale. Ma non è finita: Biancorossi sconfitti in casa dal Terre di Castelli, grazie a un gol dell’attaccante nell’unico tiro in porta dopo una rete annullata a Massai ...

57ª Edizione Coppa Italia Dilettanti, Fase Nazionale: ecco tutti i risultati della 1ª giornata: ROMA. Oggi è iniziata la Fase Nazionale della 57ª edizione della Coppa Italia riservata alle formazioni di Eccellenza, in particolare ...