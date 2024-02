È tornato il muro di nebbia | Automobilisti non più abituati | va introdotta la safety car

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ancora la, e ancora un incidente di prima grandezza. Un maxi tamponamento tra 25 veicoli si è verificato poco prima delle 9 di lunedì 19 febbraio in corrispondenza di fitti banchi disulla A1 Milano-Napoli al chilometro 85 e 500 in direzione sud, nei pressi dell’autogrill di Fiorenzuola e del bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, nel territorio comunale di Alseno, in provincia di Piacenza. Dopodiché si sono verificati altri incidenti, per un totale di 50 auto coinvolte. In piccolo il maxi tamponamento del 5 febbraio sull’autostrada del Brennero, fra Reggiolo e Carpi. In grande lo schianto di ieri fra Parma e Piacenza Il bilancio è di 25 feriti soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto in forze. Due feriti sono gravi, entrambi in ospedale al Maggiore di Parma: un 41enne è in pronto soccorso e un 49enne in rianimazione. Altri ...