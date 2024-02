È morto Ben Lanzarone | il compositore delle sigle di Happy Days e Love Boat aveva 85 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È, a 85, Ben. Ile direttore musicale è diventato noto per aver scritto ledi popolari serie come Dynasty,. A darne notizia la famiglia con un comunicato. Lascia la figlia Nikka Graff avuta con l'ez moglie Ilene Graff, con cui è stato sposato per oltre 45