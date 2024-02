“È giusto che tu lo sappia” Si presenta al Grande Fratello per comunicarglielo | per Varrese è un duro colpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una cosa è certa, Massimilianonon dimenticherà la puntata di stasera 19 febbraio del. A quanto riportano le anticipazioni l’attore verrà messo faccia a faccia con una verità che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Solo nelle ore scorseè stato al centro di un caso per alcune parole su Beatrice. Ieri sera ha confessato Rosy e Anita quanto segue: “Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa”. >> “Tu in bagno non puoi…”., Perla lo aspetta là fuori e lo mette in imbarazzo davanti a tutti. Anche gli altri sapevano “Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa”. Anita ha risposto: “Certo! La modalità che stiamo avendo ...