È ancora amore tra i Perletti | scatta il bacio in diretta tra Mirko e Perla VIDEO

Gloria, anticipazioni seconda puntata del 26 febbraio: un tremendo sospetto: Le rassicurazioni della figlia Emma , dell'assistente Iole e dell'ex marito Alex che è ancora ... Gloria ha ritrovato la popolarità perduta e l'amore dell'ex marito Alex. Le anticipazioni della seconda ...

Samp Primavera sconfitta a Vinovo: la Juve vince 2 - 1: ... mentre dalla parte opposta è Vinarcik a rendersi protagonista ancora su Chilafi. Al 23 Pagnucco ... Sampdoria (4 - 3 - 3) : Scardigno; Ventre, D'Amore (34 s.t. Lotjonen), Costantino (34 s.t. Georgiadis),...

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "L'amore per Perla non è mai svanito!": ... dopo aver passato del tempo con Perla , è pronto ad ammettere di provare ancora qualcosa per lei: A questa ammissione, il pubblico nello studio è scoppiato in un fragoroso applauso, mentre anche ...