Duemila studenti a lezione col CDpM e a Bergamo Tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) IL PROGETTO. Jazz, pop e rock nei corsi per le scuole Angeleri: la musica educa i giovani alla creatività. Nelle aule le telecamere de «La mia canzone».

EcoAmbiente tour, tappe a Bellizzi e Pagani: ... la società incontrerà gli studenti dell'Ic di Bellizzi, presso gli spazi dell'aula consiliare del Comune, mentre venerdì 23 sarà a Pagani. Finora sono stati circa duemila gli alunni e le alunne di ...

Roma, studenti in marcia verso la Rai: "Marea antifascista". Poi la canzone di Ghali: Sono circa 700 gli studenti che si sono riuniti davanti alla sede Rai di viale Mazzini a Roma per la Palestina e che ... hanno partecipato circa duemila persone, che hanno sfilato dietro a una ...

Dalla Cei ai trattori, le tante Italie che dicono "no" e che smascherano il governo: Duemila circa al Circo Massimo nel pomeriggio, dalle 15 in poi. E poi il gruppetto di calabresi ... medici e infermieri, i sindacati, il trasporto, gli studenti, i lavoratori della ex Ilva e i tanti, ...