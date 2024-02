Due giovani incrodati in un canale | recuperati con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roncobello. Intervento nel pomeriggio di domenica 18 febbraio per i tecnici della VI Orobica, Stazione di Valle Brembana, attivati intorno alle 16.30 per due ragazzinella zona di Mezzeno, nel comune di Roncobello. Le squadre di soccorso, con 8 tecnici, sono partite immediatamente dopo la chiamata d'emergenza e hanno percorso tre itinerari differenti per arrivare alle coordinate geografiche indicate. I due ragazzi sono stati trovati in un, situato in una zona molto ostile e con parecchia neve. È arrivato sul postodi Sondrio di Areu, che ha recuperato i due. Erano infreddoliti ma illesi. L'intervento si è concluso alle 21.30 con il rientro delle squadre.