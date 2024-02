Due di picche al Milan | ha scelto Ancelotti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 febbraio 2024), brutta notizia sul mercato: uno degli obiettivi rossoneri rifiuta la corte del club italiano e guarda alla soluzione nella Liga spagnola. Niente da fare per il, che sognava di piazzare un colpo di prestigioso profilo la prossima estate per rinforzare la sua rosa. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un centrocampista offensivo per impreziosire la formazione di Stefano Pioli, e aveva adocchiato un giocatore giovane e di grandi prospettive. Purtroppo, però, le ultime notizie in arrivo dalla Spagna indicano che l’opzioneista sarebbe stata scartata, per preferire un approdo nella Liga. La scelta diper il talento internazionale. (Ansa Foto) Rompipallone.itLa squadra rossonera occupa oggi la terza posizione in classifica, e al momento i suoi obiettivi stagionali sono già abbastanza ridotti. ...