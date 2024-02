Dragon’s Dogma 2 | demo in arrivo stando a un rumor

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Approccio pragmatico al dragotico: potremmo vedere presto unaper2, attesissimo GDR d’azione di casa Capcom La settimana si è indubbiamente aperta con una gran sorpresa, ma neanche i più ottimisti tra noi avrebbero mai sperato in una, sebbene si tratti di un, proprio per2. In un 2024 già prodigo di classici annunciati, il gioco di ruolo d’azione targato Capcom si distingue in qualità di uno tra i titoli maggiormente attesi. A quanto pare, potremmo anche avere la possibilità di provare con mano se la creatura di Hideaki Itsuno (Devil May Cry) sarà all’altezza delle ormai astronomiche aspettative dei fan. Vi lasciamo al post di Reddit interessato, dove un utente ha scoperto delle novità quanto mai ...

Secondo quanto riportato da IGN JAP, uno degli elementi più dibattuti in Dragon’s Dogma 2, è il sistema di salvataggio , che sembra porsi Come una ... (gamerbrain)

Dragon's Dogma ( , Doragonzu Doguma) è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato dalla Capcom per PlayStation 3 ed Xbox 360.

Dragon's Dogma 2, aspettando la Demo: l'Arisen 'fa magie' nel nuovo video Everyeye Videogiochi

Dragon's Dogma 2, demo in arrivo Così suggeriscono i file di Steam Multiplayer.it

Dragon's Dogma 2 è il primo gioco Capcom a 80€ e non pare sarà l'ultimo: Dragon's Dogma 2 costerà più di altri giochi di Capcom e arriverà ad 80€. Non pare inoltre che sarà l'ultimo titolo a proporre questo prezzo al lancio.

Una demo per Dragon's Dogma 2 potrebbe essere in arrivo: I fan più attenti credono che una demo per Dragon's Dogma 2 potrebbe essere presto in arrivo.

