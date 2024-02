Dov’è il corpo di Navalny? Madre e avvocati respinti ancora all’obitorio Il Cremlino | «Indagine sulla morte sin qui senza risultati»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La reazione di Stati Uniti e Unione europea alladi Alexeiè «inaccettabile» e le accuse rivolte a Vladimir Putin sono «rozze» e «inammissibili». È questa la reazione delalle proteste di tutto il mondo (occidentale) contro ildopo ladell’oppositore russo in una colonia penale sul Mar Artico. L’inchiesta sull’accaduto, ha precisato oggi il portavoce Dmitry Peskov, èin corso e per il momento non ha prodotto. Proprio questa mattina, i collaboratori dihanno reso noto che le autorità russe hanno negato alla famiglia l’accesso alla salma per il terzo giorno consecutivo. «Ladi Alexei e i suoisono arrivatima non ...