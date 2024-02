Dove è stata girata Gloria | tutte le location della fiction con Sabrina Ferilli

(Di lunedì 19 febbraio 2024)torna su Rai 1 con “”. L’attrice romana interpretaGrandi, una delle grandi dive del cinema italiano in cercagiusta occasione per tornare alla ribalta sul grande schermo. Mala serie? Alla scoperta dei luoghi che, siamo sicuri, entreranno nel cuore dei telespettatori tanto quanto la trama.interpretaGrandi, trama e castnuovaRai – (ilcorrierecitta.com)Talento puro, cristallino, e poi l’ironia con un’adorabile propensione agli eccessi e alle bugie nonché ai toni melodrammatici. E’ questo l’identikit diGrandi che segna il ritorno ...

Tornano in tv le indagini “quasi per caso” dello scrittore Saverio Lamanna. Ai nastri di partenza la terza stagione : si parte domenica 18 febbraio ... (ilcorrieredellacitta)

Tre domande a... Raffaele Leoni: Vi è stata anche una condivisione del percorso coi vertici nazionali e regionali del partito. Una ... insomma, rispetto alla scelta possibile di fare le primarie visto che dove sono state fatte ...

Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la ricerca, Metta (Iit): "Accelerazione enorme": ...fatto un pensiero a quella che è stata chiamata la sanità computazionale , che secondo me è un bellissimo messaggio. Si sta ipotizzando appunto di avere un laboratorio molto grande di ricerca dove si ...

Inzaghi: "Sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo": In Supercoppa non è stato lo stesso atteggiamento, la penultima partita a Siviglia è stata diversa ... domenica a Roma ha avviato l'azione per Arnautovic dove abbiamo chiuso la partita col gol di ...