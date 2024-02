Dostoevskij | la parola ai fratelli D' Innocenzo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Al Festival di Berlino, dove la serie che vedremo in autunno su Sky (ma prima, a giugno, al cinema) è stata presentata in prima mondiale, abbiamo incontrato Damiano e Fabio D'. Con loro, i protagonisti Filippo Timi e Carlotta Gamba. Ecco cosa ci hanno raccontato.

I fratelli D'Innocenzo da Dostoevskij al video di Kanye West:'Volevamo lasciar fuori la celebrità': In mezz'ora abbiamo scritto il nucleo di Dostoevskij su una pagina. Ovviamente, scrivere la ... se possiamo usare quella parola, siamo il tipo di giocatori che devono sentirsi a proprio agio sul campo ...

Dostoevskij dei D'Innocenzo è la vera erede di True Detective: Loro in realtà usano un'altra parola per definire quest'opera: romanzo. La loro serie, che con lo ... Dostoevskij è stato presentato in anteprima alla Berlinale, che da sei anni (dal loro esordio con La ...

