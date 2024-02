Dopo Navalny | chi sono i nuovi oppositori di Putin

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alexeiè morto e la Russia non si sente tanto bene. Ma questo non significa che le cose cambieranno al Cremlino. Perché, come dimostrano le manifestazioni di cordoglio del popolo russo, l’opposizione a Vladimiresiste ma, per quanto ampia e diversificata, è in definitiva ancora microscopica e dunque ininfluente. Non rappresenta cioè un problema per la salute del regime, e somiglia semmai a un brutto raffreddore per il leader russo, un qualcosa di inevitabile nelle stagioni invernali. Ecco perché Russia Unita, il partito del presidente, potrà vincere agilmente anche queste elezioni ed ecco perché il Cremlino continuerà, in patria e all’estero, con la sua politica imperialista, soprattutto adesso che l’Ucraina non ha le forze per respingere l’armata russa. Vale inoltre la pena sottolineare come, anche conin vita ...