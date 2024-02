Dopo l' ingresso temporaneo di Brunetti | i due ex fidanzati hanno modo di confrontarsi E in casa ritorna Garibaldi | dopo gli ultimi accertamenti medici

(Di lunedì 19 febbraio 2024)la puntata di San Valentino, stasera su Canale 5 torna Grande Fratello. L’appuntamento è alle 21.35 in diretta, con la conduzione di Alfonso Signorini. Sebbene la festa degli innamorati sia già passata, c’è spazio per parlare ancora di amore. In particolare, del sentimento che lega Mirko e Perla. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X ...

Ex stazione Cpt, interviene la Municipale: PISA - Dopo la segnalazione sulla presenza di alcune persone che si erano introdotte abusivamente nella ex ... All'interno dei locali, a fianco dell'ingresso del parco Stampace , non sono strati trovati ...

Giardinity primavera a Vescovana, Villa Pisani: Dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 metri ancora a sinistra seguendo le ... L'ingresso della villa è sulla sinistra. È presente un parcheggio gratuito nei pressi della villa. Scopri ...

Francesca Liberatore apre le porte al pubblico per la sua sfilata FW24 a Milano: Per la prima volta Francesca Liberatore apre al pubblico le porte del suo prossimo show FW24 a Milano Moda Donna . Dopo Diesel anche la Liberatore punta su un format di sfilata democratico. La stilista infatti ha messo a disposizione gratuitamente per tutti i fashion lovers alcuni biglietti per la sfilata della ...