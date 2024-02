Donne protagoniste Dalla musica allo sport Ecco il biennio della Bacci di Capaci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si è appena insediata Maria Emanueladialla guida del Soropmist prendendo il testimonePast President Maria Raffaella Calabrese De Feo. La professoressa resterà in carica per ilsolare 2024-2025. Presidente cosa ha intenzione di fare? "Ripresenterò molti progetti che sono stati portati avanti da chi mi ha preceduto. Penso al bando Stem, per le ragazze che hanno fatto la maturità. Il 21 giugno poi, in occasionegiornata, organizzeremo un concerto. Finanziamo una borsa di studio per le ragazze del Mascagni". E di nuovo? "Il 24 febbraio ci sarà un convegno sull’intelligenza artificiale, ho scelto l’applicazione alla matematica, alla didattica, alla pubblicità e i risvolti psicologici. Puntiamo ovviamente alla partità ...