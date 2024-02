Donna Sport – L’atleta più brava a scuola | il concorso 2024

Al via settima edizione 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola' del Gruppo Bracco: È ai nastri di partenza la settima edizione di "Donna Sport - L'atleta più brava a scuola", il concorso biennale che premia talento e impegno scolastico delle atlete più meritevoli. L'iniziativa, ideata e realizzata dal Gruppo Bracco - con il ...

La CRPO incontra il presidente dell'Osservatorio regionale per lo sport: ...e attuazione di obiettivi comuni e condivisi in un momento storico in cui l'attenzione sullo sport ... uno per tutti la differenza che si registra nella fine carriera per un uomo e una donna che si ...

Cerchi una relazione duratura Ecco gli annunci dedicati ai single: ... imprenditore settore vini, è un uomo brillante, ottimista di natura, ama viaggiare, pratica sport, ... è romantico, finora è rimasto single solo perché non si è accontentato di una donna qualsiasi pur ...