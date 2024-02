Donna scomparsa sull’isola di Ischia | avvistata due volte | poi il nulla

Il mistero della donna scomparsa (Spoorloos) è un film del 1988 diretto da George Sluizer, con Bernard-Pierre Donnadieu, Johanna ter Steege e Gene Bervoets, adattamento del romanzo Het Gouden Ei ("l'uovo d'oro") di Tim Krabbé. La vicenda narrata si incentra su Rex e Saskia, giovane coppia olandese in vacanza in Francia. Dopo una sosta in una stazione di servizio la ragazza scompare; Rex la cercherà ossessivamente per tre lunghi anni. In Francia il film uscì con il titolo L'homme qui voulait savoir mentre il titolo internazionale è The Vanishing.