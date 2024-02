Donna incinta di 8 mesi morta improvvisamente per un malore a Pistoia | grave il bimbo nato col parto cesareo

(Di lunedì 19 febbraio 2024)improvviso per unadi 8. Operata d'urgenza, Laura Porta non è sopravvissuta. I medici lottano per tenere ilin vita

(Adnkronos) – Un’infermiera di 37 anni incinta all’ottavo mese è morta dopo essersi sentita male in casa. Il suo bimbo è stato salvato ma ora è ... ()

malore improvviso per una Donna incinta di 8 mesi . Operata d'urgenza, Laura Porta non è sopravvissuta. I medici lottano per tenere il bimbo in vita (notizie.virgilio)

Pistoia, 20 febbraio 2024 – C’è una foto che ritrae Laura Porta al suo primo giorno come volontaria soccorritrice della Misericordia di Pistoia. La ... (lanazione)

"Mi gira la testa". Poi sviene e muore : era incinta al nono mese: Quasi sicuramente si è trattato di un malore , probabilmente un infarto, a uccidere la donna incinta, ma il magistrato di turno vuole vederci chiaro, anche perché a morire è stato anche il figlio che ...

Infermiera sarda morta in Toscana, Samassi in lacrime per Laura Porta: Una donna che presto sarebbe diventata mamma e invece il piccolo Andrea è venuto alla luce senza ... ( https://www.castedduonline.it/infermiera - di - bolotana - incinta - allottavo - mese - muore - a -...