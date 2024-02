Donna di 69 Anni Trovata Morta in Casa | L' Allarme dei Vicini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Teramo - Una tragica scoperta ha sconvolto il quartiere: unadi 69è statasenza vita nella sua abitazione. L'è stato lanciato dai, preoccupati dal fatto che non vedevano la signora da diversi giorni. I soccorritori sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione della polizia locale. I vigili del fuoco di Teramo, supportati dall'autoscala, hanno raggiunto l'appartamento al terzo piano della palazzina in via Tripoti. Con l'ausilio dell'autoscala, hanno aperto una finestra e sono entrati nell'abitazione. Purtroppo, al loro interno hanno trovato il corpo dellaprivo di vita, steso sul pavimento della sala. Dopo aver verificato che l'ambiente fosse sicuro, è stato consentito al personale medico del 118 di accedere. Nonostante gli sforzi, non c'era ...

Arrestato il fidanzato di Bret Easton Ellis : "Ricoverato nel reparto psichiatrico ": Il compagno dello scrittore di best - seller come "American Psycho" e "Less Than Zero" da anni ... la direzione dell'818 North Doheny Drive ha ricevuto una telefonata da una donna in stato di ...

Israele diffonde il video dei baby ostaggi trattenuti da Hamas : "Preoccupati per la loro sorte": ... e rappresenta una testimonianza sulle condizioni della donna e dei suoi due bambini subito dopo il ... " Il piccolo Kfir è stato brutalmente rapito insieme al fratello Ariel di 4 anni, alla madre Shiri ...

Gaza, Kfir Bibas è vivo Israele ha trovato un video del neonato in ostaggio: ... assieme alla mamma Shiri e al fratellino Ariel (4 anni), risalenti ai primi giorni della guerra a ...sono riprese da telecamere di sicurezza a Khan Younis nel sud della Striscia e si vede la donna da ...