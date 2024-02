(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si delinea un quadro inquietante nella ricostruzione di quanto accaduto all'insegnante di Parma qualche giorno fa, con tanto di lancio di pietre ed insulti. A quanto pare non si tratterebbe di un caso isolato, ma di uno degli episodi (sicuramente il più grave) che sarebbero accaduti in quellache lega violenza verbale e fisica, così come un atteggiamento sfidante nei confronti delle figure autoritarie con la convinzione di impunità. L'articolo .

Non era uno scherzo di Carnevale, ma un vero e proprio agguato. Una Docente di una scuola media di Parma è stata prima offesa e pedinata, poi ... (orizzontescuola)

L'insegnante di Parma che pochi giorni fa è stata aggredita a sassate fuori dalla scuola da alcuni studenti di scuola media teme il suo ritorno in ... (orizzontescuola)

Il professore a contratto è un docente che collabora all'interno di una istituzione universitaria non facendo parte del personale interno strutturato, ma svolgendo comunque attività di insegnamento continuativa all'interno di un corso di laurea. È generalmente una personalità esperta nella materia di insegnamento, reclutata per esigenze didattiche specifiche e circoscritte nel tempo. In Italia nel 2021 ci sono 39 000 professori con stipendio (associati e ordinari) e 31 000 professori a contratto senza stipendio. Pertanto quasi la metà dei professori universitari italiani insegna a titolo quasi gratuito.

Docente presa a sassate, non era il primo episodio. In classe anche “pantaloni abbassati”. Le note disciplinari “Non servono” Orizzonte Scuola

Prof insultata e presa a sassate a Parma. Da inizio anno 28 aggressioni a docenti e presidi Il Sole 24 ORE

La docente presa a sassate ha paura di tornare in classe: “Temo ritorsioni”: Ma quanto accaduto pochi giorni fa non sarebbe una novità: la stessa docente aveva segnalato comportamenti offensivi, non trovando l’appoggio di alcuni dei colleghi. “Non si dovrebbero annotare ...

La prof presa a sassate e la paura di tornare alla cattedra: “Temo ritorsioni”: La docente inseguita fuori da scuola a Parma e presa a sassate da un gruppo di alunni di seconda media ora teme per la sua incolumità. La prof si è rivolta al sindacato degli insegnanti, Gilda, di Par ...

Professoressa presa a sassate: “Dopo la denuncia temo ritorsioni”/ “In aula minacce e pantaloni abbassati”: La professoressa presa a sassate dagli alunni a Parma teme ritorsioni dopo la denuncia avanzata. Il racconto shock: "In aula minacce e pantaloni abbassati" ...