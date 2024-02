DIVISIONE REGIONALE 1 GIRONE A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Audace Bombers-Castelfranco Emilia 60-53 Audace Bombers: Mantovani 3, Franceschini 3, Gandolfi 8, Marzioni 7, Mondini 13, Valenti 5, Degli Esposti 5, Buriani 10, Minerva, Parchi 6. All. Rizzi. Castelfranco Emilia: Dawson, Tomesani 4, Govoni 19, Bianconi ne, Coslovi 3, Martignani, Vannini, Del Papa 8, Fraulini ne, Lanzarini 2, Roncarati 5, Cempini 12. All. Cilfone. Arbitri: Zanni e Romano. Note: parziali 19-11; 31-31; 44-44. Jolly Reggio Emilia- Giardini Margherita 74-82 dts Jolly Reggio Emilia: Piccinini 5, Costoli 17, Manini 13, Moscatelli 4, Riccò 3, Marino 2, F. Foroni, Azzali 9, Gabbi 3, Braglia, Canovi 5, Bertoni 13. All. Gibertoni. Giardini Margherita: Argenti 11, Baccarini 7, Bisi 3, Elio 5, Fabbri 5, Grassi 19, Minghetti 6, Nanni 4, Trazzi 19, Ziglio 3. All. Lanzi. Arbitri: Cascioli e Venturelli. Note: parziali 23-19; 40-42; 54-58; 71-71. Masi-Vis Persiceto 85-71 Masi: ...