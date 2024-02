Distributori automatici di giornali | ecco l’edicola automatizzata dell’Ip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 –diall’interno delle stazioni di rifornimento IP. Così, assieme al pieno, ora si può acquistare il quotidiano. La rivoluzione delle edicole automatizzate nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Monrif e IP Gruppo api, il primo operatore privato italiano nel settore dei carburanti e della mobilità. Il progetto pilota parte da Bologna, ma si espanderà in altri territori per preservare e sviluppare la rete di vendita della stampa. Anche perché il 25 per cento dei comuni italiani non dispone di punti di distribuzione dei quotidiani. L’iniziativa, varata dalla Fieg (Federazione Italiana Editori), è pensata per contrastare la desertificazione dei punti vendita e per garantire a un numero sempre maggiore di persone l‘accesso all’informazione e a diverse ...