Distesa di fiaccole per Navalny Ma la solita sinistra rovina tutto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il colpo d'occhio, oggettivamente, è di quelli che lasciano il segno. E non è solo per la forza evocativa di quelladinella serata romana. È che c'è davvero tanta gente - oltre tremila persone, stimano gli organizzatori dell'evento - a rendere omaggio in piazza del Campidoglio a Alexey. Tante, e tutte davvero in silenzio quando viene chiamato l'omaggio per il dissidente ucciso dalla «sindrome della morte improvvisa» secondo il regime di Mosca che, dopo averlo avvelenato, lo deteneva in gulag siberiano dove la temperatura scende sotto i -30. Carlo Calenda, 'padre' dell'iniziativa, saluta come «una cosa non comune per l'Italia» le presenze bipartisan in piazza e parla di «un segnale importante di solidarietà per chi muore per la libertà». Certo, sui taccuini e nelle telecamere finisce anche il drappello ...