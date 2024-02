Disperso da ieri sera | 73enne ritrovato stamattina in ipotermia | forse aggredito da un lupo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un uomo di 73 anni risultavada, domenica 18 febbraio, ed è statonella mattinata di oggi con ferite da morsi al collo e all'addome. L'anziano, trasportato in ospedale, sarebbe statoda un, uno sciacallo o un cane.

Bolzano, uomo ritrovato in ipotermia, forse aggradito da un lupo: è grave: Era disperso da ieri sera, è stato ritrovato questa mattina in condizioni di grave ipotermia. Il 73enne di Velturno, era in un prato vicino a Bressanone, con delle ferite che fanno sospettare sia stato ...

Crollo Firenze, si cerca l'ultimo disperso. Il pm: "Diverse criticità nel cantiere": Una volta rimossa, sono riprese le ricerche dell'uomo disperso ( IL VIDEO DEL CROLLO ). Intanto il ... Il presidio e la fiaccolata svoltisi davanti al cantiere ieri, 18 febbraio, sono stati promossi da ...

73enne disperso in Alto Adige, forse aggredito da un lupo: Il 73enne di Velturno, disperso da ieri e ritrovato questa mattina in un prato vicino a Bressanone, verosimilmente è stato aggredito da un lupo. E' quanto ipotizzano gli inquirenti che stanno effettuando le verifiche del ...