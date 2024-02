Disastri pubblici | guadagni privati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sempre meno operai all’ex-Fiat, ma invocando i soliti incentivi... Il Grillo, allora, ha deciso di fare un po’ di storia. In principio erano Agnelli, poi sono diventati lupi. La voracità con cui gli eredi Fiat divorano risorse pubbliche per ingrassare profittiha raggiunto livelli inimmaginabili. Una volta almeno c’era il paravento dell’interesse nazionale. «Quel che è bene per la Fiat è bene per l’Italia», ripeteva l’Avvocato. E tutti facevano finta di credergli, anche perché era molto chic, spiritoso, portava l’orologio sopra il polsino e sciava a St. Moritz. E, soprattutto, controllava i giornali. Adesso quel paravento è caduto. Quel che è bene per la (ex) Fiat non è sicuramente bene per l’Italia. È bene per la Francia, visto che la società è diventata francese. Per l’Olanda, visto che la società ha la sede fiscale lassù. Per i rampolli della famiglia ...