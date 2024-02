“Dirigente pagato dai genitori” Branca rassegna le dimissioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pontedera, 19 febbraio 2024 – Un paio di giorni per metabolizzare l’accaduto e poi la decisione, inevitabile e… "fortemente consigliata" dalla società: Emilianonon farà più parte dell’Us Città di Pontedera. L’ufficialità delleancora non c’è, ma fonti ben informate riferiscono che questa arriverà assai presto dopo la gravità di quanto emerso dalla conclusione (nel dicembre scorso) delle indagini condotte nei suoi confronti dalla procura federale e relativi alla stagione 2022-23. In sostanza, secondo la procura,, che all’epoca dei fatti svolgeva l’attività di direttore sportivo (pur senza averne titolo) per le squadre Primavera e Juniores granata, ruolo che stava continuando a ricoprire, favoriva i tesseramenti in cambio di denaro, proponendo ai giovani calciatori, come si legge nel dispositivo della procura ...