Direzione Pd | Schlein | “Responsabilità per la morte di Navalny è di Putin | per questo sarò in piazza”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La segretaria Ellyè intervenuto alladel Pd, annunciando che la prossima domenica sarà a Cutro, per la commemorazione delle vittime: "Come un anno fa torniamo a chiedere verità e giustizia".

Elena Ethel Schlein, detta Elly (IPA: /'lli 'lain/; Lugano, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023.

Direzione nazionale del Partito Democratico, la relazione di Elly Schlein - LIVE Partito Democratico

La direzione nazionale del Pd con Elly Schlein in diretta Corriere TV

Navalny, Schlein: regime Putin uccide dissenso, fare piena chiarezza: Roma, 19 feb. (askanews) – “Sono giorni in cui abbiamo appreso la notizia della morte, mentre era detenuto, di Navalny. E’ doveroso in queste ore per un partito come il Pd” sottolineare che “su questa ...

Governo: Schlein, ‘assente, destra immobile sta frenando l’Italia’: Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il governo italiano è completamente assente, in un anno e mezzo non hanno messo in piedi una idea di politica industriale, l’unica è quella dannosa del ponte di Salvini. Di ...

Lavoro, Amazon e Amazon Web Services puntano su formazione Stem delle giovani donne: Roma, 19 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Amazon annuncia la sesta edizione della borsa di studio ‘Amazon Women in Innovation’ e Amazon Web Services presenta il programma di formazione Aws re/Start in col ...