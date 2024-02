Dimitrov scatenato | trascina Fano alla vittoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Smartsystem3 Omifer Palmi 1 (25-23, 25-22, 20-25, 26-24) SMARTSYSTEM:24, Roberti 11, Galdenzi, Merlo 14, Partenio 1, Raffa (L), Uguccioni, Margutti, Focosi 10, Mazzon, Gori, Maletto 6. All. Mastrangelo. OMIFER: Cottarelli, Iovieno, Gitto 4, Donati (L), Amato, Stabrawa 28, Maccarone 6, Russo 2, Corrado 21, Pellegrino 4, Carbone 1. All. Porcino. Arbitri: Enrico Autuori e Luca Grassi Spettacolo al Palas Allende con la Smartsystem che supera Palmi al termine di una sfida avvincente e combattuta.inizia con il piglio giusto ma è solo un fuoco di paglia perché l’Omifer con la battuta e gli attacchi dell’ex Stabrawa si porta avanti 15-10. Quando ormai sembrava fatta ecco che si scatenacon due ace che regalano la parità a quota 18 e nel finale Partenio si affida proprio a lui in ...