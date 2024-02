Digos alla commemorazione per Navalny | “Equivoco nato dal numero di manifestanti”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19 febbraio 2024 – Dopo le polemiche riguardo l’identificazione dei partecipantidi Alexei, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e la polizia hanno spiegato le ragioni dell’identificazione,cui base ci sarebbero degli equivoci. Secondo la ricostruzione che si è appresa oggi in Questura, lasarebbe stata regolarmente "preavvisata" sabato pomeriggio da una email del promotore, che avrebbe segnalato la presenza di pochissime persone. La nota sarebbe stata, come da prassi, diffusa alle pattuglie: ma quando domenica, gli agenti sono transitati in corso Como dove si è svolta la manifestazione, hanno visto unmaggiore di partecipanti e si sono fermati a controllare. Hanno chiesto del promotore, di cui avevano nome e ...

